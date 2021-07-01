«Реал» продлит контракт с центральным защитником

Игрок уже 20 лет в системе клуба

Начо Фернандес / фото - Archyde

Руководство мадридского «Реала» приняло решение продлить контракт с центральным защитником Начо Фернандесом, сообщает COPE.

Соглашение 31-летнего испанца с клубом истекает уже следующим летом, и «сливочные» предложат своему воспитаннику еще один дополнительный год по контракту. Таким образом, Начо останется в Мадриде до 2023 года.

Игрок уже 20 лет находится в системе «Реала» и прошел все ступени академии клуба, постепенно добравшись до основной команды в сезоне 13/14.

В начале прошлого сезона казалось, что испанец засиделся на скамейке «сливочных» и стал походить на явного пассажира, собирающего трофеи со скамейки. Но кампания 20/21 перевернула для него положение: после травм Рафаэля Варана и Серхио Рамоса Начо занял место в стартовом составе и показывал футбол очень хорошего качества. Вместе с Эдером Милитао они образовали надежную связку в центре обороны, проводя свои матчи практически безупречно.

Продление Начо выглядит закономерным, ведь Варан находится в шаге от перехода в английский топ-клуб.

Напомним, экс-тренер «Реала» возглавил «Эвертон».