«Реал» продлит контракт с вице-капитаном клуба

Мадридцы хотят сохранить своего лидера

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29 июля мадридский «Реал» официально объявил о продлении контракта с правым защитником Дани Карвахалем.

Теперь «сливочные» хотят сосредоточиться на переговорах с еще одним лидером команды – Каримом Бензема, сообщает издание Marca.

Текущее соглашение француза с клубом истекает следующим летом, но стороны не хотят расставаться в 2022 году.

Несмотря на то, что форвард является лучшим бомбардиром и вице-капитаном команды, контракт с ним продлят лишь до 2023-го года. Это связано с принципиальной позицией клуба: не продлевать игроков старше 32 лет больше, чем на один год.

Конечно, скорее всего именно Карим будет выводить команду с капитанской повязкой на большинство матчей, ведь первый капитан Марсело вряд ли будет получать большую игровую практику, учитывая его кондиции и форму конкурента по позиции Ферлана Менди.

В окружении Бензема ранее говорили, что игрок планирует играть за «Реал» до того момента, пока будет чувствовать себя способным приносить команде пользу, а после – уйдет в родной «Лион».

По истечению этого соглашение французу будет уже 35 лет, так что «сливочных» помимо продления, стоит задуматься о поиске равносильной замены.

Напомним, «Реал» может покинуть украинский голкипер Андрей Лунин.