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«Реал» с Луниным уступил «Рейнджерс», ведя в счете по ходу матча

Украинец не спас «сливочных» от поражения в контрольном поединке
Футбол Примерa (Испания)
26 июля 16:03
«Реал» с Луниным уступил «Рейнджерс», ведя в счете по ходу матча
Фото - Реал Мадрид

В контрольном матче в рамках предсезонной подготовки мадридский «Реал» уступил «Рейнджерс».

«Сливочные» выиграли первый тайм противостояния с чемпионом Шотландии. Быстрым голом отличился Родриго.

Однако после перерыва «Рейнджес» удалось перевернуть игру. Сначала счет сравнял Сакала. А сразу после удаления Начо принес своей команде победу Иттен.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел на поле все 90 минут. В отличие от одного из предыдущих поединков, капитаном команды был не он, а Марсело.

Контрольный матч

«Рейнджерс» – «Реал» Мадрид 2:1

Голы: Родриго, 8 – Сакала, 55, Иттен, 77

«Рейнджерс»: Макгрегор, Баришич (Басси, 60), Тавернье (Джонс, 72), Хеландер (Симпсон, 46), Голдсон (Балогун, 85), Дэвис (Келли, 85), Хаджи (Миддлтон, 60), Ландстрем (Камара, 46), Кент (Паттерсон, 60), Сакала (Иттен, 60), Райт (Арфилд, 46).

«Реал»: Лунин, Начо, Марсело, Одриосола, Виктор Чуст (Хила, 64), Антонио Бланко (Дотор, 85), Эдегор (Моранте, 78), Васкес (Марвин, 60), Иско, Родриго (Мигель Гутьеррес, 60), Йович (Аррибас, 46).

Предупреждения: Симпсон – Марсело, Начо

Удаление: Начо

Сергей Стаднюк
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Андрей Лунин Рейнджерс

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