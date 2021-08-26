«Реал» улучшил предложение по Мбаппе. ПСЖ – в раздумьях
«Реал» сделал последнее предложение ПСЖ по Мбаппе
За француза дают 170 миллионов евро
22:25
Фото: AFP
«Реал» сделал ПСЖ последнее предложение по форварду Килиану Мбаппе.
Мадридский клуб ненамного поднял цену. За него предлагают 170 миллионов евро. Еще 10 миллионов причитаются ПСЖ в виде бонусов, сообщает Sky Sports.
Ранее ПСЖ отклонил предложение в размере 160 миллионов евро за игрока. У Мбаппе завершается контракт с клубом через год.
Сам футболист уже настроен на уход.
Комментарии 0