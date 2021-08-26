«Реал» сделал последнее предложение ПСЖ по Мбаппе

За француза дают 170 миллионов евро

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«Реал» сделал ПСЖ последнее предложение по форварду Килиану Мбаппе.

Мадридский клуб ненамного поднял цену. За него предлагают 170 миллионов евро. Еще 10 миллионов причитаются ПСЖ в виде бонусов, сообщает Sky Sports.

Ранее ПСЖ отклонил предложение в размере 160 миллионов евро за игрока. У Мбаппе завершается контракт с клубом через год.

Сам футболист уже настроен на уход.