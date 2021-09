«Реал» сыграет первый за 560 дней матч на недостроенном родном стадионе

Сантьяго Бернабеу / фото - Marca

12 сентября, матче 4 тура испанской Примеры «Реал» примет на своем поле «Сельту» из Виго, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Этот матч станет для мадридского гранда первым на родном «Сантьяго Бернабеу» за 560 дней.

Последний раз «сливочные» играли на родной арене еще 1 марта, в «Эль-Классико» против «Барселоны», где одолели каталонцев со счетом 2:0.

После начала пандемии COVID-19 руководство клуба приняло решение перенести домашние матчи команды на резервный стадион «Альфредо ди Стефано», чтобы ускорить реконструкцию главной арены.

Перестройка стадиона перешла в финальную фазу – уже было установлено выдвижное поле, где осталось только поставить ворота и нанести разметку. У стадиона еще не готова крыша, внешний фасад и нижние трибуны, но проводить матчи там уже можно.

Как сообщает клубная пресс-служба, недостроенные нижние ярусы трибун будут прикрыты баннерами.

