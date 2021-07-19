«Реал» выставил Азара на трансфер

Мадридцы готовы продать свой самый проблемный актив

Эден Азар / фото - Sky Sports

Бельгийский вингер «Реала» Эден Азар выставлен на продажу, сообщает издание Marca.

Руководство «сливочных» разочаровалось в 30-летнем нападающем и хочет выручить за него хоть часть той суммы, за которую в свое время купили бельгийца. Летом 2019 года «Челси» получил за игрока, по разным сведениям, от 120 до 160 миллионов евро.

Но один человек в клубе против этой продажи. Наставник «сливочных» Карло Анчелотти желает сохранить игрока и считает, что может вернуть лучшую версию Азара.

«Реал» по крупицам собирает деньги на покупку форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, и готовится продать двух своих игроков.

По информации источников, уже почти решено, что Рафаэль Варан станет игроком «Манчестер Юнайтед». К тому же, «королевский клуб» предложил маникунианцам вингера Винисиуса Жуниора за 80 миллионов евро.

За два сезона в мадридском клубе Азар отыграл лишь 43 матча, в которых забил 5 голов и отметился 8 голевыми передачами.

Напомним, Андрей Лунин вышел в матче «Реала» с капитанской повязкой.