Мбаппе поприветствовал Месси в ПСЖ
Месси: «Реалу» и «Барселоне» будет тяжело в Ла Лиге, но через несколько лет они вернутся
Форвард намекнул на кризис в чемпионате Испании
21:27
Фото: PSG
Нападающий ПСЖ Лионель Месси в комментарии El Pais намекнул на кризис в чемпионате Испании и уход топ игроков из ведущих клубов.
«Важную роль в лигах играют команды. «Барселона» и «Реал» все еще там, а также в Ла Лиге выступают «Севилья», «Валенсия» и «Атлетико». Это топ-клубы.
Команды всегда остаются, и это не зависит от того, что какие-то игроки ушли.
Ла Лига – это все еще большой и важный турнир. Игроки уходили и раньше, но клубы сохраняли свое величие. Они продолжали существовать и показывать результаты.
«Реалу» и «Барселоне» будет тяжело, но через несколько лет они вернутся. Тогда у них и появятся новые большие звезды испанского футбола».
Накануне, Месси провел первую тренировку в ПСЖ.
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