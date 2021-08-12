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Месси: «Реалу» и «Барселоне» будет тяжело в Ла Лиге, но через несколько лет они вернутся

Форвард намекнул на кризис в чемпионате Испании
Футбол Примерa (Испания)
21:27
Месси: «Реалу» и «Барселоне» будет тяжело в Ла Лиге, но через несколько лет они вернутся
Фото: PSG

Нападающий ПСЖ Лионель Месси в комментарии El Pais намекнул на кризис в чемпионате Испании и уход топ игроков из ведущих клубов.

«Важную роль в лигах играют команды. «Барселона» и «Реал» все еще там, а также в Ла Лиге выступают «Севилья», «Валенсия» и «Атлетико». Это топ-клубы.

Команды всегда остаются, и это не зависит от того, что какие-то игроки ушли.

Ла Лига – это все еще большой и важный турнир. Игроки уходили и раньше, но клубы сохраняли свое величие. Они продолжали существовать и показывать результаты.

«Реалу» и «Барселоне» будет тяжело, но через несколько лет они вернутся. Тогда у них и появятся новые большие звезды испанского футбола».

Накануне, Месси провел первую тренировку в ПСЖ.

Андрей Усмонов
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Лионель Месси

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