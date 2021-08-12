Месси: «Реалу» и «Барселоне» будет тяжело в Ла Лиге, но через несколько лет они вернутся

Фото: PSG

Нападающий ПСЖ Лионель Месси в комментарии El Pais намекнул на кризис в чемпионате Испании и уход топ игроков из ведущих клубов.

Команды всегда остаются, и это не зависит от того, что какие-то игроки ушли.

Ла Лига – это все еще большой и важный турнир. Игроки уходили и раньше, но клубы сохраняли свое величие. Они продолжали существовать и показывать результаты.

«Реалу» и «Барселоне» будет тяжело, но через несколько лет они вернутся. Тогда у них и появятся новые большие звезды испанского футбола».