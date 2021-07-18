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Ребров: «Мое мнение, что футбол это политика»

Украинский тренер прокомментировал популярную точку зрения об отсутствии связи между сферами
Футбол Украинские легионеры
10:36
Ребров: «Мое мнение, что футбол это политика»
Сергей Ребров / Фото - FootBoom

Главный тренер «Аль-Айна» из ОАЭ Сергей Ребров в эфире подкаста Ukraine+Football высказался о популярном мнении о том, что футбол – вне политики.

Я носил браслет в поддержку Оранжевой революции во время матчей за «Вест Хэм»? Да, это правда. Многие люди в Лондоне ее поддерживали. Было непросто находиться в Лондоне и видеть, что происходит с моим народом в Украине.

Я выразил свою поддержку людям. Считаю, это важно. Это не про футбол, это моя позиция.

Многие говорят, что футбол – вне политики. Но мое мнение, что футбол – это политика. Многие футболисты популярнее в своих странах, чем политики. Думаю, я могу демонстрировать свою позицию. Этот эпизод меня не беспокоит. Я поддержал людей, которые покинули свои дома и отстаивали свободу.

Ребров также сравнил скорости в современном футболе с годами, когда он был игроком.

Сергей Стаднюк
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Сергей Ребров

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