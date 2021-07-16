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Ребров – о Лобановском: «Он пытался искать умных игроков»

Тренер рассказал о бывшем наставника
Футбол Украинская Премьер-лига
11:31
Ребров – о Лобановском: «Он пытался искать умных игроков»
Сергей Ребров / фото - Eurosport

Бывший игрок и тренер «Динамо», а ныне наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал о работе под началом легендарного Валерия Лобановского:

«Конечно, я был горд, что работаю с ним. Я доволен, что работал с ним. Он открыл путь в футбол мне, Андрею Шевченко и другим многим игрокам. И не только в качестве игроков, ведь сейчас многие его подопечных работают тренерами.

Очень важно быть умным, иметь интеллект как на поле, так и за его пределами. И он пытался искать именно таких игроков. Я счастлив, что работал с ним. Он - великая личность в украинском футболе».

Ребров проработал под руководством Лобановского 6 лет, и успел добиться в его команде немалых успехов. Если бы не легендарный наставник, то не факт, что форвард смог бы пробиться в Европу и даже поиграть за «Тоттенхэм».

Напомним, Ребров раскрыл, почему многие украинские игроки не уезжают в европейские клубы.

Источник: Ukraine+Football Павел Харченко
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Теги

Сергей Ребров Валерий Лобановский Динамо Киев

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