Ребров раскрыл, почему украинские игроки не уезжают в Европу
Ребров – о Лобановском: «Он пытался искать умных игроков»
Тренер рассказал о бывшем наставника
Сергей Ребров / фото - Eurosport
Бывший игрок и тренер «Динамо», а ныне наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал о работе под началом легендарного Валерия Лобановского:
«Конечно, я был горд, что работаю с ним. Я доволен, что работал с ним. Он открыл путь в футбол мне, Андрею Шевченко и другим многим игрокам. И не только в качестве игроков, ведь сейчас многие его подопечных работают тренерами.
Очень важно быть умным, иметь интеллект как на поле, так и за его пределами. И он пытался искать именно таких игроков. Я счастлив, что работал с ним. Он - великая личность в украинском футболе».
Ребров проработал под руководством Лобановского 6 лет, и успел добиться в его команде немалых успехов. Если бы не легендарный наставник, то не факт, что форвард смог бы пробиться в Европу и даже поиграть за «Тоттенхэм».
Напомним, Ребров раскрыл, почему многие украинские игроки не уезжают в европейские клубы.