Ребров о переходе в «Аль-Айн»: «Привык решать с командами только максимальные задачи»

Сергей Ребров / Фото: Ференцварош

Украинский специалист Сергей Ребров рассказал о подписания контракта с «Аль-Айном».



В любом регионе работать не так просто. Думаете, в Будапеште было легко? Нет. Но у нас получилось что-то выиграть, чего-то достичь. Кто ж знал, что ситуация сложится таким образом…

Скажу вам одно: когда ты работаешь, всегда сложно. Но я трудностей не боюсь и выбираю клубы с максимальными амбициями. Команды, которые хотят побеждать в каждом поединке. Очень рад, что в этом мы сошлись с хозяином «Аль-Айна».