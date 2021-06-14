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Ребров о переходе в «Аль-Айн»: «Привык решать с командами только максимальные задачи»
Специалист хочет вернуть команду на вершину таблицы
14:54
Сергей Ребров / Фото: Ференцварош
Украинский специалист Сергей Ребров рассказал о подписания контракта с «Аль-Айном».
«Привык решать с командами только максимальные задачи, бороться за трофеи. «Аль-Айн» – самый титулованный клуб в ОАЭ. В минувшем сезоне он выступил не совсем удачно, занял шестое место в чемпионате, но я вижу там перспективы и считаю, что это хороший выбор. Приложу все усилия, чтобы вернуть команду на вершину турнирной таблицы.
В любом регионе работать не так просто. Думаете, в Будапеште было легко? Нет. Но у нас получилось что-то выиграть, чего-то достичь. Кто ж знал, что ситуация сложится таким образом…
Скажу вам одно: когда ты работаешь, всегда сложно. Но я трудностей не боюсь и выбираю клубы с максимальными амбициями. Команды, которые хотят побеждать в каждом поединке. Очень рад, что в этом мы сошлись с хозяином «Аль-Айна».
Напомним, ранее в «Аль-Айне» рассказали, почему остановили выбор на Реброве.
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