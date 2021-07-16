Ребров: «Однажды я встретил Селезнева в ресторане в Турции»

Форвард заявил тренеру, что хочет побить его рекорд

Сергей Ребров / Фото: Футбол 24

Тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал о встрече с Евгением Селезневым в Турции, когда последний еще был футболистом «Бурсаспора».

«Однажды встретил Селезнева в ресторане. Он тогда играл в Турции. Евгений сказал мне: «Сергей, я приеду в Украину, чтобы побить твой рекорд». Я ему ответил: «Слушай, я даже не помню о своем рекорде. У тебя ведь хороший контракт в Турции». Но он сказал: «Я приеду на очень низкую зарплату, но хочу побить твой рекорд». Я ему ответил: «Пожалуйста, подумай о себе. Даже если ты побьешь этот рекорд, через год-два ты забудешь о нем. Жизнь продолжается. Ты не живешь ради этого рекорда. Конечно, я очень горд, что сумел забить столько мячей и помочь команде, но я не живу с этим рекордом».

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