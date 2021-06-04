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Ребров: «Рад, что мне удалось поработать с таким клубом»

Украинец прокомментировал свой уход из «Ференцвароша»
Футбол Украинские легионеры
15:33
Ребров: «Рад, что мне удалось поработать с таким клубом»
Сергей Ребров / фото - Eurosport

Уже бывший главный тренер «Ференцвароша», украинец Сергей Ребров прокомментировал новость об уходе из венгерского гранда.

В интервью пресс-службе клуба Ребров поблагодарил болельщиков за три сезона, которые он провел в Венгрии, а также заявил, что был рад стать часть истории именитого клуба.

«Хотелось бы поблагодарить клуб и всех фанатов «Ференцвароша» за безумную поддержку на протяжении всей моей работы в команде. Вместе мы добились успеха.

Я очень рад, что мне удалось поработать с таким известным клубом и стать частью многолетней истории».

Напомним, следующим клубом Реброва, вероятнее всего, станет турецкий «Фенербахче».

Михаил Рыбак
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Теги

Сергей Ребров Ференцварош

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