Ребров раскрыл, почему украинские игроки не уезжают в Европу
Главный тренер эмиратского «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал, почему для украинских футболистов трудно поехать играть за европейские клубы.
Многие говорят, что Ярмоленко перешел в европейский клуб слишком поздно. Как вы считаете, украинские игроки должны уезжать в зарубежные клубы в более раннем возрасте?
«Это зависит от владельцев клубов. Считаю, такие клубы, как «Динамо» и «Шахтер», держат игроков. Они ставят слишком большую цену за своих футболистов. Я даже уверен, что многие игроки хотят уйти, но они уважают клуб, фанатов. Возможно, некоторые футболисты остаются в своем клубе слишком долго.
Думаю, Ярмоленко уехал в правильном возрасте. 25 лет – правильное время, чтобы перейти. Уверен, многие клубы интересовались им и в более раннем возрасте. Но это зависит от клуба.
К примеру, вы хотите, чтобы Ярмоленко уехал в европейский клуб. Но когда я был тренером, не хотел, чтобы он уходил. Мы играли в ЛЧ, не только в УПЛ. И я считал этого футболиста очень важным в моей команде. Конечно, это очень сложной вопрос.
Уверен, Андрей доволен своей карьерой. Она похожа на мою. Конечно, я не играл много в «Тоттенхэме», «Вест Хэме», но я выходил на 5 минут и старался сделать что-то важное для команды. Фаны уважали меня. Уверен, они были довольны моим выступлением».
Ребров в достаточно юном возрасте покинул «Динамо» и отправился по маршруту Киев – Лондон, где его уже ждал «Тоттенхэм». Хоть форвард и не сильно закрепился в составе «шпор», но опыт, полученный в Европе, помог игроку по возвращению в Украину удачно выступать и за киевский клуб, и за национальную сборную.
Напомним, Ребров сравнил свой переход из «Шахтера» в «Динамо» с трансфером Жуниора Мораеса.