Ребров раскрыл, почему украинские игроки не уезжают в Европу

Сергей Ребров / фото - dynamo.kiev

Главный тренер эмиратского «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал, почему для украинских футболистов трудно поехать играть за европейские клубы.

Многие говорят, что Ярмоленко перешел в европейский клуб слишком поздно. Как вы считаете, украинские игроки должны уезжать в зарубежные клубы в более раннем возрасте?

Думаю, Ярмоленко уехал в правильном возрасте. 25 лет – правильное время, чтобы перейти. Уверен, многие клубы интересовались им и в более раннем возрасте. Но это зависит от клуба.

К примеру, вы хотите, чтобы Ярмоленко уехал в европейский клуб. Но когда я был тренером, не хотел, чтобы он уходил. Мы играли в ЛЧ, не только в УПЛ. И я считал этого футболиста очень важным в моей команде. Конечно, это очень сложной вопрос.

Уверен, Андрей доволен своей карьерой. Она похожа на мою. Конечно, я не играл много в «Тоттенхэме», «Вест Хэме», но я выходил на 5 минут и старался сделать что-то важное для команды. Фаны уважали меня. Уверен, они были довольны моим выступлением».