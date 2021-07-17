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Ребров: «Сейчас футбол намного быстрее, чем когда я был игроком»

Команды стали играть намного интенсивнее
Футбол Украинские легионеры
20:37
Ребров: «Сейчас футбол намного быстрее, чем когда я был игроком»
Сергей Ребров / фото - dynamo.kiev

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал, чем современный футбол отличается от того, в который играли во времена его карьеры игрока:

«Сейчас футбол намного быстрее, чем когда я был игроком. Футболисту всегда сложно объяснить, почему он не играет. Сейчас важную роль в футболе играет статистика – сколько игрок пробежал километров, насколько интенсивно, максимальная скорость. Конечно, навыки техники тоже важные.

Сегодня темп игры намного выше. Если проанализировать команды, которые стали чемпионами, к примеру, «Ман Сити», они играют в очень быстрый футбол. Даже когда я играл за «Динамо» в 1998-м, футбол в 1999-м уже был другим.

Сейчас без прессинга, интенсивной работы на поле очень тяжело достичь результат на длинной дистанции. Можно выиграть матч, но без интенсивной работы невозможно добиться успеха в 40-45 встречах сезона».

Высокая интенсивность игры стала все чаще приносить быстрым прессингующим командам результат. Стоит только посмотреть на чемпионов топ-5 лиг: «Манчестер Сити», «Бавария», «Атлетико», «Интер» и «Лилль» – все предпочитают играть быстро и энергозатратно.

Да и новоиспеченный чемпион Европы, сборная Италии – не исключение. Команда Роберто Манчини очень сильно давила своих соперников, создавая за счет этого много опасных моментов.

Напомним, Ребров рассказал о планах вернуться в сборную Украины.


Источник: Ukraine+Football Павел Харченко
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Теги

Сергей Ребров сборная Украины (футбол)

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