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Тема дняСегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита

Ребров: «В украинском футболе ничего не нужно менять, люди хорошо работают»

Тренер «Аль-Айна» считает, что результат многое решает
Футбол Украинская Премьер-лига
13:45
Ребров: «В украинском футболе ничего не нужно менять, люди хорошо работают»
Сергей Ребров / Фото: УНИАН

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров в шоу «Бомбардир» высказался о положении дел в украинском футболе.

- Если вы, условно говоря, возглавите сборную, то понимаете, что нужно делать много изменений?

– Зачем нужны изменения? В прошлом году мы играли на Евро, Шевченко вывел команду туда. Почему вы считаете, что все надо менять? Сборная U-19 выиграла чемпионат мира. Почему мы считаем, что в нашем футболе структурно надо что-то менять? Я так не считаю. Люди хорошо работают.

Когда человек приходит, то ему должны давать полномочия решать, каким он видит развитие молодежных команд. Какой-то тренер интересуется этим, другому тренеру дают задание сконцентрироваться на результате основной сборной. Вы же не знаете, что требуют от Петракова и что требовали от Шевченко.

– Результат.

– Правильно, результат первой команды. Но если молодежка проигрывала, то никто не говорил, что это проблема Шевченко. Если спросят у Шевченко, почему проиграла молодежка, то он скажет, что они обратились не по адресу.

Что от него требует президент УАФ? Сконцентрироваться на результате или поставить игру первой команды молодежным сборным? Но если попытаешься поставить, то проиграешь две игры, тебя снимут, потом опять молодежка должна переучиваться по-новому.

- Шевченко хотел выстроить эту структуру. Как считаете, должен ли тренер основной команды вмешиваться в дела молодежных команд?

– Смотря какой тренер. Если это тренер, который вырос в этой стране, знает структуру молодежных команд, у которого есть желание это развивать, то конечно, это было бы интересно. К примеру, Шевченко, Петраков, я. Мы украинцы. Я волнуюсь не только за первую команду.

Мне интересно сходить на тренировки молодежных команд, подсказать что-то. Должен быть интерес тренера. К тому же, тренер должен быть квалифицированым.


Ранее Ребров рассказал, почему украинские тренеры не востребованы в Европе.

Петр Приходько
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Сергей Ребров Аль-Айн

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