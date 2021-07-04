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Ребров: «Я бы не сказал, что мы играли против Англии плохо»

Украина была разгромлена соперником
Футбол Евро-2020
09:53
Ребров: «Я бы не сказал, что мы играли против Англии плохо»
Сергей Ребров / Фото: Twitter

Бывший форвард сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение национальной команды от Англии в 1/4 финала Евро-2020.

— Сергей Станиславович, 0:4 — это много?

— Конечно. Я бы не сказал, что против Англии мы плохо играли. Просто соперник использовал все свои моменты, особенно хорошо себя проявив на первых минутах таймов. Кто-то из известных англичан только что написал, что сейчас сборная их страны слишком сильна. Я с ним согласен.

За весь турнир, в пяти матчах, британцы не пропустили ни одного мяча, и это говорит о многом. На мой взгляд, сборная Англии — один из главных претендентов на победу в чемпионате Европы. Вместе с Италией.

— Смазанный дебют матча — следствие волнения?

— Сложно сказать. Думаю, это просто сила соперника, который оказался агрессивнее в решающих эпизодах игры. Два гола Украина пропустила после стандартов, три — после ударов со второго этажа.

В этом компоненте англичане оказались намного сильнее, но они всегда отличались умением вести борьбу на втором этаже. Хотя, считаю, в этом поединке даже превзошли себя.

Я не думаю, что это недостаток внимания, концентрации. Мы уступали в антропометрии, и соперник это хорошо понимал, поэтому больше лез на ворота при подачах. Ну и само исполнение стандартов было на высочайшем уровне.

— Травма Сергея Кривцова сильно нарушила план сборной Украины на игру?

— Безусловно. Хотя мы перестроились и стали лучше контролировать мяч, чаще подходить к штрафной площади соперника. Однако Кривцова и не хватало потом, когда пошли эти роковые стандарты.

Вообще, это была чисто позиционная игра с обеих сторон. Контратак практически не было (у Украины — четыре, у Англии — семь. — прим.) Команды быстро возвращались в свои позиции, а такую оборону было тяжело вскрывать. С игры моментов почти не было. Но я повторюсь, что сборная Украины достаточно неплохо выглядела в организации такой игры.


Разгром Украины от Англии – закономерен. Команда Шевченко не показала на этом Евро то, чего от нее ждали.

Источник: zbirna.com Петр Приходько
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Сергей Ребров Украина – Англия

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