Реднапп: «Пытался узнать у Шевченко какие сюрпризы он приготовил Англии, но он ничего не выдал»

Харри Реднапп / Фото: BBC

Бронзовый призер Евро-1996 Джейми Реднапп признался Daily Mail, что созвонился с тренером Украины Андреем Шевченко после матча со Швецией и пытался разузнать секреты украинской команды перед игрой с Англией.

Шева не считает, что они уже проиграли. Он хочет, чтобы Украина соревновалась и побеждала. Как тренер он много работал, чтобы проявить себя, как можно лучше.

Он почти ушел в политику и хотел стать профессиональным игроком в гольф, но теперь он нашел свою настоящую страсть. Я буду удивлен, если он не станет тренировать клуб в ближайшее время, может быть, даже в АПЛ.

Но, Боже, надеюсь, в субботу вечером твоя удача, наконец, иссякнет. Вперед, Англия!»