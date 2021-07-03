Реднапп: «Пытался узнать у Шевченко какие сюрпризы он приготовил Англии, но он ничего не выдал»
Экс-игрок надеется на проход своей сборной
Харри Реднапп / Фото: BBC
Бронзовый призер Евро-1996 Джейми Реднапп признался Daily Mail, что созвонился с тренером Украины Андреем Шевченко после матча со Швецией и пытался разузнать секреты украинской команды перед игрой с Англией.
«Я спросил его, не приготовил ли он для нас какие-нибудь тактические сюрпризы. Конечно, он ничего не выдал – извини, Гарет, я пробовал, но он не сдался.
Шева не считает, что они уже проиграли. Он хочет, чтобы Украина соревновалась и побеждала. Как тренер он много работал, чтобы проявить себя, как можно лучше.
Он почти ушел в политику и хотел стать профессиональным игроком в гольф, но теперь он нашел свою настоящую страсть. Я буду удивлен, если он не станет тренировать клуб в ближайшее время, может быть, даже в АПЛ.
Но, Боже, надеюсь, в субботу вечером твоя удача, наконец, иссякнет. Вперед, Англия!»
Начало матча – в 22:00.
Онлайн трансляция Украина – Англия.
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