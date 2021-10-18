Решение о переводе Кочергина в дубль руководство «Зари» приняло неделю назад

Футболист отказывается продлевать контракт с клубом





Владислав Кочергин / Фото: Заря

Руководство луганской «Зари» неделю назад приняло решение о переводе полузащитника Владислава Кочергина в дубль.



Сейчас футболист тренируется в составе команды U19, с которой будет играть в чемпионате Украины.

Сейчас известно, что «Заря» сделала Кочергину официальное предложение продлить контракт с клубом на более выгодных условиях, чем действующий, заканчивающийся в июне 2022 года. Пока футболист отказывается подписывать договор.

Напомним, ранее появилась информация о переводе Кочергина в дубль.



