Санжар: «Это еще хорошо, что «Заря» пропустила от «Шахтера» только 6 мячей»
Решение о переводе Кочергина в дубль руководство «Зари» приняло неделю назад
Футболист отказывается продлевать контракт с клубом
Владислав Кочергин / Фото: Заря
Руководство луганской «Зари» неделю назад приняло решение о переводе полузащитника Владислава Кочергина в дубль.
Сейчас футболист тренируется в составе команды U19, с которой будет играть в чемпионате Украины.
Сейчас известно, что «Заря» сделала Кочергину официальное предложение продлить контракт с клубом на более выгодных условиях, чем действующий, заканчивающийся в июне 2022 года. Пока футболист отказывается подписывать договор.
Напомним, ранее появилась информация о переводе Кочергина в дубль.