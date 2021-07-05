Рибери намерен играть в футбол до 40 лет

Вингер не собирается завершать карьеру этим летом

Франк Рибери / Фото: Twitter

38-летний французский вингер Франк Рибери не намерен завершать карьеру футболиста этим летом, сообщает Sport Bild.

По информации источника, Рибери сейчас ждет предложений от клубов.

Вингер стал свободным агентом в конце прошлого сезона, Рибери покинул «Фиорентину». Отмечается, что Рибери намерен играть в футбол еще два сезона – до 40 лет.

Ранее сообщалось, что Рибери может вернуться в Бундеслигу.