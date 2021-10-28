Тренер «Ворсклы»: «Мы доигрывали матч с «Вересом» на кураже»
Ризнык: «На кубковый матч с «Вересом» мы добирались два дня»
«Ворскла» была вознаграждена проходом в следующую стадию
Дмитрий Ризнык / Фото: ФК Ворскла
Голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык высказался о победе над «Вересом» (3:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины. Слова игрока приводит пресс-служба полтавчан.
«Когда побеждаешь, эмоции всегда приятные. Мы добирались сюда два дня, а так – положительные эмоции. Ничего страшного, что пропустили гол в конце игры, это футбол. Главное, что есть победа, мы двигаемся дальше.
Готовились к этой кубковой игре два дня, как и ехали сюда. После «Шахтера» был выходной для восстановления, затем тяжелый путь. Хорошо, что добились хорошего результата, теперь с соответствующим настроением едем домой».
Напомним, кроме «Ворсклы» в четвертьфинал Кубка Украины также вышли «Динамо», «Александрия» и «Шахтер».
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