Защитник «Шахтера»: «Черноморец» поставил автобус, в таких матчах сложно вскрывать оборону»

Но «горняки» вышли в следующий раунд Кубка Украины

Витао / Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Витао высказался о победе над «Черноморцем» (3:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины. Слова центрбека приводит пресс-служба «горняков».

– Непростой поединок, соперник продемонстрировал свой стиль – нам было нелегко. Одесситы закрывались в обороне, изредка выходя в контратаки. Во втором тайме мы вернулись к своей настоящей игре, одержали победу и прошли в 1/4 финала Кубка.

«Черноморец» играл очень закрыто, сложно в таких матчах вскрывать оборону. Когда соперник ставит автобус у своих ворот, тяжело находить свободные зоны. Во втором тайме мы начали быстрее работать с мячом и смогли найти свободное пространство.

– Какую установку дал Де Дзерби в перерыве?

– Мы и так были хороши. Мистер попросил ускориться в работе с мячом, сказал, чтобы мы находили больше вариантов для передач и располагались между линиями игроков соперника. В дальнейшем плоды этой работы привели к трем забитым мячам.

– Какое настроение после этой победы, ведь впереди поединки с «Десной» и «Реалом»?

– Финальный свисток прозвучал, и эту игру мы уже забыли, концентрируемся на следующей встрече. Уже с завтрашнего дня начнем подготовку к матчу с «Десной» – он также очень важен



Напомним, в 1/4 финала Кубка Украины также вышли «Александрия», «Ворскла» и «Динамо».