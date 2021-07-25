Ризнык назвал задачи «Ворсклы» на сезон

Дмитрий Ризнык / Фото - ФК Ворскла

Голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык поделился ожиданиями от матча первого тура украинской Премьер-лиги против «Днепра-1». Также вратарь рассказал о задачах команды на сезон.

«Днепр-1»? Не сказал бы, что следим за днепрянами слишком уж пристально. В основном, черпаю информацию из интернета. Все то, что высвечивается в Instagram, я смотрю.

Йовичевич подбирает исполнителей для своей команды из числа тех, кто подходит под проповедуемый им стиль. Помнится, весеннюю часть минувшего чемпионата «Днепр-1» выдал впечатляющую – посмотрим, как у него будут дела в нынешнем.

Мы будем бороться за высокие места. Нацелены и на следующий год завоевать одну из путевок в еврокубковый турнир.