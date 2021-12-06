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Ризнык признался, что не существует секрета, который помог ему установить рекорд по отраженным пенальти

Голкипер «Ворсклы» парировал пять ударов в створ подряд
Футбол Украинская Премьер-лига
6 декабря 22:37
Ризнык признался, что не существует секрета, который помог ему установить рекорд по отраженным пенальти
Дмитрий Ризнык / Фото - ФК Ворскла

Голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык в эфире ПРОФУТБОЛ Digital заявил, что не существует секрета, который помог ему установить рекорд чемпионатов Украины по числу отраженных пенальти кряду – пять.

Если бы в новостях не написали, то я бы и не знал, что какой-то рекорд. Если кто-то побьет – молодец. Я за это не держусь. Отбить пенальти – это 50 на 50, фарт и психология. Никакого секрета нет, повезло или не повезло. У каждого вратаря свои подходы, свои фишки.

Когда игрок идет бить, то ты уже должен помнить, куда он обычно бьет. Сколько забил, в какой угол. Думаю, все вратари так готовятся, теория такая.

Мой стиль? Я не сравниваю себя ни с кем. Может, на Нойера немного похож по стилю, не знаю. Партнеры говорят, что на тер Штегена похож.

Ранее мнением о Ризныке поделился главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов.

Сергей Стаднюк
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Дмитрий Ризнык Ворскла

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