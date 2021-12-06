Ризнык признался, что не существует секрета, который помог ему установить рекорд по отраженным пенальти

Дмитрий Ризнык / Фото - ФК Ворскла

Голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык в эфире ПРОФУТБОЛ Digital заявил, что не существует секрета, который помог ему установить рекорд чемпионатов Украины по числу отраженных пенальти кряду – пять.

Когда игрок идет бить, то ты уже должен помнить, куда он обычно бьет. Сколько забил, в какой угол. Думаю, все вратари так готовятся, теория такая.

Мой стиль? Я не сравниваю себя ни с кем. Может, на Нойера немного похож по стилю, не знаю. Партнеры говорят, что на тер Штегена похож.