«Металлист» может подписать двух лидеров «Ворсклы»
Ризнык признался, что не существует секрета, который помог ему установить рекорд по отраженным пенальти
Голкипер «Ворсклы» парировал пять ударов в створ подряд
6 декабря 22:37
Дмитрий Ризнык / Фото - ФК Ворскла
Голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык в эфире ПРОФУТБОЛ Digital заявил, что не существует секрета, который помог ему установить рекорд чемпионатов Украины по числу отраженных пенальти кряду – пять.
Если бы в новостях не написали, то я бы и не знал, что какой-то рекорд. Если кто-то побьет – молодец. Я за это не держусь. Отбить пенальти – это 50 на 50, фарт и психология. Никакого секрета нет, повезло или не повезло. У каждого вратаря свои подходы, свои фишки.
Когда игрок идет бить, то ты уже должен помнить, куда он обычно бьет. Сколько забил, в какой угол. Думаю, все вратари так готовятся, теория такая.
Мой стиль? Я не сравниваю себя ни с кем. Может, на Нойера немного похож по стилю, не знаю. Партнеры говорят, что на тер Штегена похож.
Ранее мнением о Ризныке поделился главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов.
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