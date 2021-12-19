Максимов назвал клуб, который звонил ему по поводу перехода Ризныка
Ризнык: «У меня были такие друзья, что ни выпить, ни покурить. Говорили: «Давай, иди на тренировки»
Голкипер рассказал о своем становлении как футболиста
Дмитрий Ризнык / фото - ФК Ворскла
Вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык рассказал о своем детстве и юношеских годах:
«У меня уезжали родители и привезли меня в Полтаву, потому что понимали, что в селе развития не будет. Они уехали за границу. Здесь я рос с братом, они высылали нам деньги. Мы делали сами ремонт, выживали, как могли. Сейчас они вернулись и все хорошо».
Ты начал жить сам?
«Брат уезжал к родителям в Россию, тоже зарабатывать. Потом он вернулся, а родители остались там. Кроме футбола я не знал, что делать. Учиться я не хотел. У меня были такие друзья, что ни выпить, ни покурить. Они говорили мне: «Давай, иди на тренировки». Хотелось гулять, тем более контроля нет. Повезло, что я вырос таким.
У родителей друзья были, они помогали. Тетя приходила, готовила на неделю, но я не ел дома. То у друга останусь, то еще где-то».
Ранее стало известно, что летом за голкипера внушительную сумму предлагал именитый клуб.
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