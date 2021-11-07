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Ризнык: «В матче с «Динамо» отбивались, как могли, нас жали»

Голкипер «Ворсклы» – о героической победе над лидером чемпионата
Футбол Украинская Премьер-лига
19:16
Ризнык: «В матче с «Динамо» отбивались, как могли, нас жали»
Дмитрий Ризнык / Фото - ФК Ворскла

Голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык высказался в интервью FootballHUB относительно победы в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо» (2:1).

Сейчас уже тяжело что-то говорить, эмоции все оставил на поле, как и вся команда. Сегодня безумно тяжелая игра, но мы настраивались на нее после нулевой ничьей с «Черноморцем», надо было выигрывать, чтобы как можно больше очков было в первом круге.

Я думаю, что сегодня у нас победная игра, хоть и тяжелая. Хороший для нас, позитивный результат. Мы уходим на перерыв в хорошем настроении.

Тилль только что назвал тебя Тер Штегеном. С кем можешь его сравнить?

С Инсинье.

Перед матчем могли рассчитывать на победу? Или в мыслях больше была ничья?

Мы в каждой игре настраиваемся только на победу. По игре нас жали, и мы уже, честно говоря, отбивались, как могли, и выбегали в контратаки.

Но хорошо, что мы забили в первом тайме и стало чуть легче. Конечно, мы всегда настраиваемся только на победу.

Ранее форвард «Ворсклы» заявил, что пострадал от расистских оскорблений со стороны игрока «Динамо».

Сергей Стаднюк
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Ворскла Дмитрий Ризнык Динамо Киев

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