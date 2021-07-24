Ризнык: «Ворскле» вполне по силам пройти «КуПС»

Дмитрий Ризнык / Фото - FootBoom

Голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык поделился ожиданиями от ответного матча второго раунда квалификации Лиги конференций против «КуПСа». Поединок в Финляндии завершился вничью 2:2.

Проходимый ли соперник «КуПС»? Да. Нам вполне по силам его пройти по результатам двух встреч.

Надеемся, что в поединке с «КуПСом» на трибунах нашей домашней арены зрителей будет много. В Финляндии на первом матче было внушительное количество финских болельщиков – все кричали, поддерживали свою команду. Хочется видеть такую же картину и со стороны верных почитателей «Ворсклы» через шесть дней. Некоторые из них, кстати, поддерживали нас в Финляндии, но их количество было малым.

Решение UEFA об отмене выездного гола? Даже не знаю, что и сказать. Пока еще непонятно, что это решение даст. Посмотрим по ходу еврокубкового сезона, как оно будет в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Если клубы будут против такого решения, то думаю, что UEFA пойдет на уступки и вернет прежний формат.