Роббен вышел на поле впервые за полгода
Роббен во второй раз сообщил о завершении игровой карьеры
На этот раз окончательно?
Арьен Роббен / Фото: Getty Images
Полузащитник «Гронингена» Арьен Роббен сообщил в своем Instagram, что завершает карьеру футболиста в 37-летнего возрасте.
«Я решил закончить карьеру футболиста. Очень сложный выбор. Благодарю всех за теплую поддержку.
Должен честно сказать, что разочарован своим игровым временем. Я знал, что такое может произойти, но я принял вызов. Я не чувствовал себя достаточно хорошо и уверенно».
Роббен выступал за «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию». Отметим, что в 2019-м году Роббен уже сообщал, что завершает игровую карьеру, но в 2020-м году решил ее возобновить.
В составе сборной Нидерландов Роббен провел 96 матчей и забил 37 мячей.
Напомним, в апреле 2021-го года Роббен вышел на поле впервые за полгода.
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