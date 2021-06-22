Робертсон – о матче с Хорватией: «Мы пока не хотим ехать домой»
Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Хорватии. Слова капитана команды передает пресс-служба UEFA.
Надеюсь, уверенность, которой мы заручились после матча с Англией, поможет нам. Но чтобы добиться результата в матче с Хорватией, нам надо показать тот же уровень игры, а то и выше.
Знаем, что нам надо побеждать и им надо побеждать, либо мы вместе отправимся домой. Так что будет весело. Мы обеспечили себе возможность побороться за путевку в последнем матче. Мы стремились к этому с самого начала, и, к счастью, у нас еще есть шансы.
Само собой, это один из самых важных матчей в моей карьере. Быть капитаном в этой сборной – это чувство сложно описать, но я наслаждаюсь им каждую минуту. Уверен парни тоже наслаждаются турниром, и именно потому мы хотим задержаться в нем как можно дольше.
Мы пока не хотим ехать домой, но задержаться мы здесь можем только, если добьемся положительного результата. Надо будет приложить максимум усилий, и, уверен, мы это сделаем. Оставим себя на поле без остатка и, будем надеяться, этого окажется достаточно.
Встреча состоится сегодня, 22 июня. Отметим, что в данном поединке может решиться судьба выхода Украины в плей-офф с третьей строчки группы C.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Хорватия – Шотландия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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