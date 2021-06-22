Робертсон – о матче с Хорватией: «Мы пока не хотим ехать домой»

Эндрю Робертсон / Фото - Bleacher Report

Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Хорватии. Слова капитана команды передает пресс-служба UEFA.

Знаем, что нам надо побеждать и им надо побеждать, либо мы вместе отправимся домой. Так что будет весело. Мы обеспечили себе возможность побороться за путевку в последнем матче. Мы стремились к этому с самого начала, и, к счастью, у нас еще есть шансы.

Само собой, это один из самых важных матчей в моей карьере. Быть капитаном в этой сборной – это чувство сложно описать, но я наслаждаюсь им каждую минуту. Уверен парни тоже наслаждаются турниром, и именно потому мы хотим задержаться в нем как можно дольше.

Мы пока не хотим ехать домой, но задержаться мы здесь можем только, если добьемся положительного результата. Надо будет приложить максимум усилий, и, уверен, мы это сделаем. Оставим себя на поле без остатка и, будем надеяться, этого окажется достаточно.