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«Родился еще в СССР и играл самодельными мячами». В Англии оригинально представили игроков сборной Украины

Даже мы их не знали такими
Футбол Сборная Украины
16:41
«Родился еще в СССР и играл самодельными мячами». В Англии оригинально представили игроков сборной Украины Тема дня
Сборная Украины перед матчем против Швеции / Фото - УАФ

Уже завтра, 3 июля, сборная Украины в Риме на «Стадио Олимпико» сыграет четвертьфинальный матч Евро-2020 против сборной Англии.

На родине футбола, как и в Украине, эта игра вызывает потрясающий ажиотаж, однако судя по британской прессе, команда Андрея Шевченко продолжает оставаться загадкой для многих на острове.

Тем не менее, некоторых игроков в Англии все же знают достаточно неплохо, некоторых могли видеть на клубном уровне в еврокубках.

Фото - УАФ

Популярный таблоид The Sun решил коротко представить своим читателям состав сборной Украины с небольшим досье каждого игрока предполагаемого стартового состава. Получилось любопытно.

По мнению британских журналистов, Андрей Шевченко сыграет в Риме по схеме 3-5-2.

Вратарь: Георгий Бущан

«Не смог оставить свои ворота на замке в последних девяти матчах, но по-прежнему выигрывает конкуренцию у ветерана Андрея Пятова».

Правый центральный защитник: Илья Забарный

«Самый молодой игрок в составе – 18 лет. Ему было всего четыре года, когда главный тренер Андрей Шевченко играл в четвертьфинале ЧМ-2006».

Центральный защитник: Сергей Кривцов

«Играл против «Манчестер Сити» Рахима Старлинга в Лиге чемпионов в октябре 2018-го, но был остановлен командой Пепа Гвардиолы – 0:3».

Левый центральный защитник: Николай Матвиенко

«Родился летом 1996-го, когда Англия играла в полуфинале (Евро-1996 – прим.). Выиграл 100% единоборств в матче против Швеции».

Правый вингер: Александр Караваев

«Один из нескольких игроков, кто поиграл за пределами Украины – выступал за «Фенербахче» в сезоне-2016/17».

Александр Караваев / Фото - УАФ

Левый вингер: Александр Зинченко

«Третий бомбардир в этом составе сборной Украины с шестью голами. Вызывал споры в Украине, когда дебютировал за сборную, выступая в российской Премьер-лиге».

Александр Зинченко / Фото - УАФ

Левый центральный полузащитник: Николай Шапаренко

«Является одним из самых молодых игроков, когда-либо забивавших в украинской Премьер-лиге (16 лет). Однако за сборную Украины, в которой дебютировал в 2018-м, еще не забивал».

Центральный полузащитник: Тарас Степаненко

«Был вовлечен в драку и конфликт с соотечественником и бывшим игроком киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко, выступая в составе «Шахтера», но с тех пор футболисты помирились».

Правый центральный полузащитник: Сергей Сидорчук

«Родился еще на территории Советского Союза за несколько месяцев до его распада в 1991-м году и обретения независимости Украины».

Нападающий: Андрей Ярмоленко

«Родился в Санкт-Петербурге, переехал в Украину в три года. В молодом возрасте ему сказали, что у него нет физических качеств, чтобы стать профессионалом. Играл на улице самодельными мячами».

Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ

Нападающий: Роман Яремчук

«Чудом восстановился после операции на ахилловом сухожилии в январе. В настоящее время играет в бельгийской Pro League за «Гент».

Евро-2020. Украина – Англия. Видео трансляция

Евро-2020. Украина – Англия. Онлайн трансляция

Александр Черненко
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Теги

Украина – Англия сборная Англии (футбол) Андрей Ярмоленко Александр Зинченко Георгий Бущан Александр Караваев

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