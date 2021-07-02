«Родился еще в СССР и играл самодельными мячами». В Англии оригинально представили игроков сборной Украины
Уже завтра, 3 июля, сборная Украины в Риме на «Стадио Олимпико» сыграет четвертьфинальный матч Евро-2020 против сборной Англии.
На родине футбола, как и в Украине, эта игра вызывает потрясающий ажиотаж, однако судя по британской прессе, команда Андрея Шевченко продолжает оставаться загадкой для многих на острове.
Тем не менее, некоторых игроков в Англии все же знают достаточно неплохо, некоторых могли видеть на клубном уровне в еврокубках.
Популярный таблоид The Sun решил коротко представить своим читателям состав сборной Украины с небольшим досье каждого игрока предполагаемого стартового состава. Получилось любопытно.
По мнению британских журналистов, Андрей Шевченко сыграет в Риме по схеме 3-5-2.
Вратарь: Георгий Бущан
«Не смог оставить свои ворота на замке в последних девяти матчах, но по-прежнему выигрывает конкуренцию у ветерана Андрея Пятова».
Правый центральный защитник: Илья Забарный
«Самый молодой игрок в составе – 18 лет. Ему было всего четыре года, когда главный тренер Андрей Шевченко играл в четвертьфинале ЧМ-2006».
Центральный защитник: Сергей Кривцов
«Играл против «Манчестер Сити» Рахима Старлинга в Лиге чемпионов в октябре 2018-го, но был остановлен командой Пепа Гвардиолы – 0:3».
Левый центральный защитник: Николай Матвиенко
«Родился летом 1996-го, когда Англия играла в полуфинале (Евро-1996 – прим.). Выиграл 100% единоборств в матче против Швеции».
Правый вингер: Александр Караваев
«Один из нескольких игроков, кто поиграл за пределами Украины – выступал за «Фенербахче» в сезоне-2016/17».
Левый вингер: Александр Зинченко
«Третий бомбардир в этом составе сборной Украины с шестью голами. Вызывал споры в Украине, когда дебютировал за сборную, выступая в российской Премьер-лиге».
Левый центральный полузащитник: Николай Шапаренко
«Является одним из самых молодых игроков, когда-либо забивавших в украинской Премьер-лиге (16 лет). Однако за сборную Украины, в которой дебютировал в 2018-м, еще не забивал».
Центральный полузащитник: Тарас Степаненко
«Был вовлечен в драку и конфликт с соотечественником и бывшим игроком киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко, выступая в составе «Шахтера», но с тех пор футболисты помирились».
Правый центральный полузащитник: Сергей Сидорчук
«Родился еще на территории Советского Союза за несколько месяцев до его распада в 1991-м году и обретения независимости Украины».
Нападающий: Андрей Ярмоленко
«Родился в Санкт-Петербурге, переехал в Украину в три года. В молодом возрасте ему сказали, что у него нет физических качеств, чтобы стать профессионалом. Играл на улице самодельными мячами».
Нападающий: Роман Яремчук
«Чудом восстановился после операции на ахилловом сухожилии в январе. В настоящее время играет в бельгийской Pro League за «Гент».
Евро-2020. Украина – Англия. Видео трансляция
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