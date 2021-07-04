Защитник «Динамо» пожаловался на «дубовый» газон в спарринге на сборе
Родригеш получил повреждение на сборе «Динамо»
Люксембуржец был вынужден покинуть тренировку раньше времени
Жерсон Родригеш / Фото: Динамо
Во время тренировки во французском Дивон-ле-Бене травмировался полузащитник «Динамо» Жерсон Родригеш. Об этом сообщила пресс-служба киевлян.
На текущий момент известно, что во время беговой работы Родригеш почувствовал небольшой дискомфорт и затем прекратил занятие.
Напомним, ранее Родригеш отличился голом в контрольном матче «Лозанне».
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