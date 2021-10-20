Триллер в Москве: «Спартак» и «Лестер» забили 7 мячей на двоих, форвард англичан сделал покер
Роджерс – о победе над «Спартаком»: «Я доволен, что мы проявили характер»
«Лестер» проигрывал 0:2, но в итоге выиграл
20 октября 21:22
Брендан Роджерс / Фото: Getty Images
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался о победе над «Спартаком» (4:3) в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Я удовлетворен результатом, отличная победа. Я доволен тем, что мы проявили характер и отыгрались.
Также я доволен тем, что во втором тайме мы сыграли более агрессивно. Ну и я очень рад за Пэтсона Даку, забившего четыре гола.
За последние 2 матча «Лестер» забил 8 голов, надо продолжать в том же духе».
Напомним, покер в матче со «Спартаком» оформил форвард «Лестера» Петсон Дака.