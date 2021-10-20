Роджерс – о победе над «Спартаком»: «Я доволен, что мы проявили характер»

Брендан Роджерс / Фото: Getty Images

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался о победе над «Спартаком» (4:3) в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

Также я доволен тем, что во втором тайме мы сыграли более агрессивно. Ну и я очень рад за Пэтсона Даку, забившего четыре гола.

За последние 2 матча «Лестер» забил 8 голов, надо продолжать в том же духе».