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«Рома» ищет нападающего, но среди приоритетных вариантов нет Яремчука – источник

Ранее сообщалось, что римский клуб хочет подписать украинца
Футбол Украинские легионеры
08:28
«Рома» ищет нападающего, но среди приоритетных вариантов нет Яремчука – источник
Роман Яремчук / Фото: Футбол 24

«Рома» продолжает искать центрального нападающего, сообщает Джанлука ди Марцио в своем Twitter.

По его информации, приоритетная трансферная цель на эту позицию – Сердар Азмун из «Зенита». Но за турка придется побороться с «Байером».

Альтернативным вариантом является Эльдор Шомуродов из «Дженоа».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо заинтересован в трансфере форварда «Гента» Романа Яремчука. Также украинца хочет купить «Бенфика».

Петр Приходько
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Теги

Роман Яремчук Гент Рома (Рим)

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