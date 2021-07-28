Стал известен план «Бенфики» по покупке Яремчука
«Рома» ищет нападающего, но среди приоритетных вариантов нет Яремчука – источник
Ранее сообщалось, что римский клуб хочет подписать украинца
08:28
Роман Яремчук / Фото: Футбол 24
«Рома» продолжает искать центрального нападающего, сообщает Джанлука ди Марцио в своем Twitter.
По его информации, приоритетная трансферная цель на эту позицию – Сердар Азмун из «Зенита». Но за турка придется побороться с «Байером».
Альтернативным вариантом является Эльдор Шомуродов из «Дженоа».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо заинтересован в трансфере форварда «Гента» Романа Яремчука. Также украинца хочет купить «Бенфика».