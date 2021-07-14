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«Рома» объявила о переходе вратаря сборной Португалии

Патрисиу будет играть в Италии
Футбол Серия А (Италия)
07:50
«Рома» объявила о переходе вратаря сборной Португалии
Фото: AS Roma

Вратарь «Вулверхэмптона» Руи Патрисиу перешел в «Рому».

За голкипера заплатили 11,5 миллионов евро. Он подписал контракт на три года, сообщает сайт клуба.

Это первый трансфер «Ромы» этим летом.

Кроме «Вулверхэмптона» Патрисиу выступал также за «Спортинг». Кроме того, он отыграл Евро-2020, сыграв четыре матча. В 2016-м году он выиграл Евро в составе национальной команды.

В «Вулверхэмптоне» Патрисиу провел два года.

Андрей Усмонов
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Руи Патрисиу Рома (Рим)

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