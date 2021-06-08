«Рома» согласовала с «Арсеналом» трансфер Джаки

Полузащитник переберется в Италию

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака перейдет в «Рому».

За 28-летнего игрока заплатят 20 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на четыре года.

Изначально, «Арсенал» хотел получить 25 миллионов евро, но «Роме» удалось сбить цену. Футболист подпишет контракт на четыре года, сообщает Football.London.

Джака отыграл в «Арсенале» пять лет.

Также «Рома» подпишет вратаря «Вулверхэмптона».