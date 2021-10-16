Защитник «Анже»: «В поражении нет ничего постыдного, но проиграть так просто невыносимо»

Ромен Тома / фото - getfootballnewsfrance.com

Защитник «Анже» Ромен Тома высказался о поражении от ПСЖ в матче 10-го тура Лиги 1 (1:2), в котором победный гол забил Килиан Мбаппе с пенальти на 87-й минуте.

Защитника цитирует портал Get French Football News:

Это меня раздражает, потому что я увлечен футболом и предан ему, я обращаю внимание на то, что делаю. Икарди совершает фол в начале эпизода: он тянет меня за руку, я падаю, а затем он максимально использует позицию, чтобы получить пенальти. Я разочарован.

Прежде чем судья подошел к экрану ВАР, я сказал ему, что это не пенальти за игру рукой, все произошло перед этим. Соперник получил выгоду из единоборства со мной, чтобы опередить защитников. Спрашиваю рефери, он мне говорит, что ВАР все проверили. Это неправда, это ложь!»