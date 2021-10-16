Защитник «Анже»: «В поражении нет ничего постыдного, но проиграть так просто невыносимо»
Защитник «Анже» Ромен Тома высказался о поражении от ПСЖ в матче 10-го тура Лиги 1 (1:2), в котором победный гол забил Килиан Мбаппе с пенальти на 87-й минуте.
Защитника цитирует портал Get French Football News:
«В поражении 2:1 нет ничего постыдного, но проиграть так просто невыносимо. Мы работаем всю неделю, чтобы провести достойный матч, но это не имеет смысла, если судьи работают так. Я устал от этих дел с ВАР. Мы вложили в него миллионы и даже не знаем, как им пользоваться.
Это меня раздражает, потому что я увлечен футболом и предан ему, я обращаю внимание на то, что делаю. Икарди совершает фол в начале эпизода: он тянет меня за руку, я падаю, а затем он максимально использует позицию, чтобы получить пенальти. Я разочарован.
Прежде чем судья подошел к экрану ВАР, я сказал ему, что это не пенальти за игру рукой, все произошло перед этим. Соперник получил выгоду из единоборства со мной, чтобы опередить защитников. Спрашиваю рефери, он мне говорит, что ВАР все проверили. Это неправда, это ложь!»
Главный тренер «Анже» Жераль Батикль после матча с ПСЖ посетовал на судейство.
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