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Роналдиньо назвал своего наследника в сборной Бразилии

Футболист также сравнил Мбаппе с Роналду
Футбол В мире
10:09
Роналдиньо назвал своего наследника в сборной Бразилии
Роналдиньо / фото - Getty Images

Легендарный бразильский нападающий Роналдиньо назвал своего наследника в сборной Бразилии. Национальная сборная форвард проиграла в финале Копа Америка Аргентине, но экс-нападающий «Барселоны» оценивал выступление своего соотечественника на клубном уровне. Слова Роналдиньо приводит Goal.

«Да, без сомнения, Неймар мой наследник. Он наш главный игрок, кумир бразильцев. Он не потерял своей смелости, своего дриблинга, и всегда приятно видеть его на поле. Мбаппе? Он немного напоминает мне Роналду. Я люблю этого ребенка. Он великий игрок, очень талантливый. У него есть все качества, чтобы выиграть «Золотой мяч». Мне нравится смотреть на его игру, особенно когда с ним выступает Неймар».

Напомним, что раньше Неймар высказался о своей дружбе с Лионелем Месси.

Антон Кривенко
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Теги

Неймар Роналдиньо Килиан Мбаппе

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