Роналдиньо расписался на груди очаровательной болельщицы

Бразилец до сих пор пользуется большой популярностью

Роналдиньо / фото - Eurosport

Легендарный экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо не смог отказать себе в удовольствии расписаться на груди его фанатки.

Болельщица попросила обладателя Золотого мяча поставить подпись на ее груди поверх топика, и 41-летний экс-игрок не разочаровал свою поклонницу.

Ronaldinho, bir hayranının imza isteğine kayıtsız kalamadı. pic.twitter.com/JoAcKAGHyY — Buzz Spor (@buzzspor) July 17, 2021

За свою не очень длинную, но достаточно богатую карьеру, бразилец успел поиграть за ПСЖ, «Милан», «Барселону», выиграть Чемпионат мира в 2002 году, а также стать обладателем Золотого мяча в 2005-м.

Последние годы оказались очень непростыми для игрока, ведь он успел отсидеть срок в парагвайской тюрьме за нелегальное пересечение границы. Отсидев 171 день за решеткой, легендарного игрока освободили, и он покинул Парагвай.

Напомним, Роналдиньо назвал своего наследника в сборной Бразилии.