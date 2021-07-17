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Роналдиньо расписался на груди очаровательной болельщицы

Бразилец до сих пор пользуется большой популярностью
Футбол В мире
17:22
Роналдиньо расписался на груди очаровательной болельщицы
Роналдиньо / фото - Eurosport

Легендарный экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо не смог отказать себе в удовольствии расписаться на груди его фанатки.

Болельщица попросила обладателя Золотого мяча поставить подпись на ее груди поверх топика, и 41-летний экс-игрок не разочаровал свою поклонницу.

За свою не очень длинную, но достаточно богатую карьеру, бразилец успел поиграть за ПСЖ, «Милан», «Барселону», выиграть Чемпионат мира в 2002 году, а также стать обладателем Золотого мяча в 2005-м.

Последние годы оказались очень непростыми для игрока, ведь он успел отсидеть срок в парагвайской тюрьме за нелегальное пересечение границы. Отсидев 171 день за решеткой, легендарного игрока освободили, и он покинул Парагвай.

Напомним, Роналдиньо назвал своего наследника в сборной Бразилии.

Павел Харченко
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Теги

сборная Бразилии (футбол) Роналдиньо Барселона (футбол)

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