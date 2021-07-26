Мартинес: «Месси делает все, чего не делают другие игроки»
Роналдиньо считает, что Месси нужно остаться в «Барселоне»
Бразилец уверен, что «сине-гранатовые» решат свои проблемы
Роналдиньо / Фото: Twitter
Бывший игрок «Барселоны» Роналдиньо считает, что форварду команды Лионелю Месси стоит продлить контракт с клубом. Его слова приводит Tuttomercato.
– У «Барсы» есть некоторые проблемы...
– Надеюсь, они все их решат.
– Что насчет Месси?
– Он должен остаться. Он – история «Барсы»
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, на какой стадии находятся переговоры между клубом и Месси по поводу нового контракта.
Комментарии 0