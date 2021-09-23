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Тема дняГолы «Реалу» и «Барселоне», драка с «Шахтером» и разбитые машины. Чем нам запомнился Милевский

Роналдо: «Идея Суперлиги – неплохая, но нашей индустрии не хватает диалога»

Бразилец высказался о будущем футбола
Футбол В Европе
21:38
Роналдо: «Идея Суперлиги – неплохая, но нашей индустрии не хватает диалога»
Роналдо / Фото: As

Президент «Вальядолида» Роналдо высказался об идее Суперлиги. Его слова приводит The Athletic.

«Как президент «Вальядолида» я бы не хотел, чтобы Ла Лига теряла свою мощь и влияние. Но я не думаю, что и с Суперлигой чемпионат утратил бы это.

Для меня внутренние чемпионаты по-прежнему остаются основой футбола. Болельщики идут на большие жертвы, покупая абонементы и приходя на игры каждое воскресенье. Между ними и командами существуют семейные узы.

Я надеюсь и верю, что Суперлига не повлияет на внутренние соревнования. Это то, ради чего живут маленькие клубы из середины таблицы.

Некоторые команды играют в еврокубках, и это правильно, что люди понимают, футбольная индустрия – это индустрия спорта и развлечений. Нам нужно всем вместе составить план на будущее.

Если взглянуть на идею Суперлиги – это неплохая идея. Фанаты хотят видеть самые большие матчи. Любители футбола хотя видеть игры «Реала» против «Милана» или «Интера», против «Ман Сити» и ПСЖ. Мы хотим видеть такие матчи и не ждать четвертьфинала или полуфинала турнира.

Нашей индустрии не хватает диалога. Присутствует страх оказаться не в центре внимания, у каждого есть свои интересы, которые нужно защищать. Я думаю, что самым влиятельным людям футбола нужно встретиться и поговорить, чтобы прийти к соглашению, которое заставит всех думать, что они вышли победителями из этой ситуации.

Болельщики – это наше наследие, футбол такой, какой он есть – потому что фанаты его смотрят. Мы должны стараться улучшать наш продукт и предлагать лучшие условия, предлагать лучшие матчи.

Я не думаю, что ключевое решение или стратегию могут выработать всего несколько человек, и на этом все. Сегодня фанаты очень вовлечены в процесс. Мы видели протесты против Суперлиги в Англии, вероятно, потому что все плохо организовали и объяснили.

Считаю, что у идеи есть потенциал, что в ближайшем будущем у клубов и болельщиков появятся новшества, и следовать им – нормально»


Ранее об идее Суперлиги высказался форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

Петр Приходько
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