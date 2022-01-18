Роналду: «Хочу играть еще 4-5 лет»

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Лидер «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил, что хотел бы играть в футбол еще 4-5 лет. Его цитирует пресс-служба FIFA.

Даже в 37 лет я чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать и хочу продолжать играть. Я надеюсь играть еще 4-5 лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, оно отплатит вам тем же, когда это потребуется».