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Роналду: «Хочу играть еще 4-5 лет»

Португалец заявил, что не потерял страсть к футболу даже в 37
Футбол В мире
07:42
Роналду: «Хочу играть еще 4-5 лет»
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Лидер «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил, что хотел бы играть в футбол еще 4-5 лет. Его цитирует пресс-служба FIFA.

«У меня все еще есть страсть к игре и к забиванию голов. Я играю в футбол с пяти лет. Я все еще мотивирован, даже когда выхожу на тренировку.

Даже в 37 лет я чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать и хочу продолжать играть. Я надеюсь играть еще 4-5 лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, оно отплатит вам тем же, когда это потребуется».


Ранее сообщалось, что Роналду может стать одноклубником Лионеля Месси.

Петр Приходько
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Криштиану Роналду

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