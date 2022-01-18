Бензема: «Приходилось приспосабливаться к Роналду. С его уходом настал мой черед брать управление»
Роналду: «Хочу играть еще 4-5 лет»
Португалец заявил, что не потерял страсть к футболу даже в 37
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images
Лидер «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил, что хотел бы играть в футбол еще 4-5 лет. Его цитирует пресс-служба FIFA.
«У меня все еще есть страсть к игре и к забиванию голов. Я играю в футбол с пяти лет. Я все еще мотивирован, даже когда выхожу на тренировку.
Даже в 37 лет я чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать и хочу продолжать играть. Я надеюсь играть еще 4-5 лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, оно отплатит вам тем же, когда это потребуется».
Ранее сообщалось, что Роналду может стать одноклубником Лионеля Месси.
Комментарии 0