Роналду может быть втянут в скандал с финансовыми махинациями в «Ювентусе»

Туринский клуб находится под следствием

Андреа Аньелли и Криштиану Роналду / фото - The Atheltic

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент туринского клуба Павел Недвед и экс-спортивный директор Фабио Паратичи, который сейчас работает в «Тоттенхэме», находятся под следствием из-за подозрений в финансовых махинациях, сообщает портал La Gazzetta dello Sport.

Сейчас финансовая полиция изучает отчетности клуба и сверяет их документы по выплатам.

Особое внимание в органах уделяют трансферу Криштиану Роналду из мадридского «Реала» за 100 миллионов евро, а также трехлетнему периоду пребывания португальца в Турине.

Как стало известно следователям в результате прослушиваний телефонных разговоров, во время пандемии коронавируса форварду причитались какие-то дополнительные выплаты, не прописанные в контракте.

В то же время, остальные игроки «синьоры» согласились на понижение зарплаты в связи с финансовой ситуацией из-за карантина.

Этим летом португалец сменил клуб, перебравшись в «Манчестер Юнайтед» за 15 миллионов евро.

Напомним, Роналду не посетил церемонию вручения «Золотого мяча» и обвинил главреда France Football во лжи.