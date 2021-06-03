Роналду-Мбаппе-Неймар – ПСЖ хочет собрать супертрио
Роналду намерен 2 года отыграть за ПСЖ, а затем продолжить карьеру в Португалию
Звезда «Ювентуса», похоже, определился со своим будущим
17:33
Криштиану Роналду / Фото - skysports.comФорвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить клубную прописку и перебраться. Об этом сообщает AS.
Звездный португалец намерен еще два года поиграть на высоком уровне за парижский клуб, а затем перебраться в «Спортинг», и там завершить карьеру.
Сообщается, что Роналду недоволен бардаком в управлении туринского клуба, чехардой тренеров и слабым составом. 36-летний нападающий надеется еще раз выиграть Золотой мяч, но для этого нужны серьезные трофеи с сильным клубом.
Напомним, ПСЖ уже начал переговоры с представителями нападающего «Ювентуса».
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