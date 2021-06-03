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Роналду намерен 2 года отыграть за ПСЖ, а затем продолжить карьеру в Португалию

Звезда «Ювентуса», похоже, определился со своим будущим
Футбол Серия А (Италия)
17:33
Роналду намерен 2 года отыграть за ПСЖ, а затем продолжить карьеру в Португалию
Криштиану Роналду / Фото - skysports.com
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить клубную прописку и перебраться. Об этом сообщает AS.

Звездный португалец намерен еще два года поиграть на высоком уровне за парижский клуб, а затем перебраться в «Спортинг», и там завершить карьеру.

Сообщается, что Роналду недоволен бардаком в управлении туринского клуба, чехардой тренеров и слабым составом. 36-летний нападающий надеется еще раз выиграть Золотой мяч, но для этого нужны серьезные трофеи с сильным клубом.

Напомним, ПСЖ уже начал переговоры с представителями нападающего «Ювентуса».
Владимир Кириченко
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Теги

Криштиану Роналду Ювентус ПСЖ

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