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Роналду не уйдет из «Ювентуса» до окончания контракта

Португалец еще год проведет в стане «бьянконери»
Футбол Серия А (Италия)
15:40
Роналду не уйдет из «Ювентуса» до окончания контракта
Криштиану Роналду / Фото: juvefc.com

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не уйдет клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, португалец написал руководству «Ювентуса» о своем желании выполнить контракт, который рассчитан до 30 июня 2022 года. Отметим, что в прошлом сезоне Криштиану стал лучшим бомбардиром Серии А с 29-ю голами.

Напомним, что испанское издание опубликовало стенограмму аудиозаписей, на которых президент «Реала» оскорбляет Роналду.

Олег Шумейко-младший
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Криштиану Роналду Ювентус

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