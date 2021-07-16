Роналду не уйдет из «Ювентуса» до окончания контракта

Португалец еще год проведет в стане «бьянконери»

Криштиану Роналду / Фото: juvefc.com

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не уйдет клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, португалец написал руководству «Ювентуса» о своем желании выполнить контракт, который рассчитан до 30 июня 2022 года. Отметим, что в прошлом сезоне Криштиану стал лучшим бомбардиром Серии А с 29-ю голами.

Напомним, что испанское издание опубликовало стенограмму аудиозаписей, на которых президент «Реала» оскорбляет Роналду.