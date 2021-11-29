«Сегодняшний результат все объясняет». Роналду обвинил главреда France Football во лжи
Роналду не вошел в топ-5 претендентов на «Золотой мяч»
Португалец не явился на церемонию награждения
Криштиану Роналду / фото - MUFC
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не вошел в топ-5 лучших футболистов 2021-го года по версии France Football.
Игрок даже не явился на церемонию награждения «Золотого мяча» и обвинил главного редактора издания во лжи.
Португалец занял в списке 6-е место, оставив впереди Лионеля Месси, Карима Бензема, Роберта Левандовски, Н`Голо Канте и Жоржиньо.
Позади него в десятке лучших расположились:
10. Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ПСЖ, Италия)
9. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
8. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия)
7. Мохаммед Салах («Ливерпуль», Египет)
Рейтинг номинантов по итогам голосования с 11-го по 29-е место.
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