Роналду планирует сыграть на ЧМ-2026. Форварду будет 41 год

Португалец не планирует вешать бутсы на гвоздь в ближайшее время

Криштиану Роналду / фото - ESPN

Нападающий МЮ и сборной Португалии Криштиану Роналду хочет представлять свою национальную команду на чемпионате мира, который пройдет в 2026-м году, сообщает The Sun.

Если легендарный форвард примет участие в следующих двух мундиалях, то для него это будет пятый и шестой такой турнир соответственно.

Игрок продолжает внимательно следить за своей физической формой, поэтому рассчитывает сыграть в Америке в 2026-м году даже несмотря на то, что ему на тот момент будет уже 41 год.

Ранее только немец Лотар Маттеус и мексиканцы Рафаэль Маркес и Антонио Карбахаль провели по пять мундиалей. У португальца будут шансы побить рекорд.

Текущий сезон Роналду начал в футболке МЮ и за девять матчей отметился шестью голами.

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