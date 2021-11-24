Месси – о конкуренции с Роналду в Примере: «Это прекрасное воспоминание останется в истории футбола»
Роналду покорился еще один рекорд Лиги чемпионов
Криштиану в нынешнем сезоне ЛЧ уже вырвал три победы для клуба
24 ноября 09:53
Криштиану Роналду / Фото: Манчестер Юнайтед
Звездный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду открыл счет в матче группового этапа Лиги чемпионов с испанским «Вильярреалом» (2:0) на 78-й минуте.
Благодаря этому голу Роналду стал единственным футболистом, забившим победный гол в последние 15 минут в трех матчах группового этапа Лиги чемпионов.
Роналду принес победы «Манчестер Юнайтед» в матчех в «Аталантой» и дважды с «Вильярреалом».
Напомним, ранее Роналду озвучил руководству МЮ, кого хотел бы видеть главным тренером команды.
Комментарии 0