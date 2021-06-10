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Роналду: «Португалия входит в число претендентов на трофей Евро-2020»
«Селесао» являются действующими чемпионами Европы
Криштиану Роналду / Фото: EPA-EFE
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2020.
Форварда цитирует Football Italia, ссылаясь на журнал «360»:
Мы уважаем все команды. Легких матчей не будет.
Я ощущаю себя так, словно впервые на Евро. Я сейчас так же мотивирован, как и в 2004 году, когда впервые попал на чемпионат Европы. Возможно, даже сильнее.
Мы действующие чемпионы и снова входим в число претендентов на трофей. Обещать триумф, делать прогнозы смысла нет. Могу пообещать лишь, что мы в каждом матче будем играть на победу.
Напомним, что после матча Португалии с Израилем (4:0) у Криштиану осталось 5 голов до мирового рекорда.
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