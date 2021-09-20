Роналду после драматичного матча с «Вест Хэмом»: «Потрясающая борьба за три очка»

Португалец пока что забивает в каждой игре после возвращения

Джесси Лингард и Криштиану Роналду / фото - MUFC

Форвард МЮ Криштиану Роналду на своей странице в Instagram прокомментировал волевую победу над «Вест Хэмом» (2:1) в матче пятого тура АПЛ:

«Каждая игра в Премьер-лиге – это всегда потрясающая борьба за три очка. Сегодня мы увидели все препятствия, которые встретятся на нашем пути, но мы должны сосредоточиться на наших целях. Вместе! Сильные! Сконцентрированы! Вперед, «дьяволы»!»

Именно Криштиану положил начало камбэку «красных», забив уже 4-й мяч в своих первых 3 играх после возвращения в Манчестер.

Но особое удовольствие болельщикам подарила концовка встречи. Сначала Джесси Лингард на 89 минуте филигранным ударом вывел «дьяволов» вперед, а уже на последней компенсированной минуте Андрей Ярмоленко заработал для «молотобойцев» пенальти.

Для исполнения удара с точки тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес выпустил опытного Марка Нобла, но ветеран не смог выйти победителем с противостояния с Давидом Де Хеа. Для испанца – это первый отраженный пенальти в АПЛ с 2014 года.

Субботняя драма в АПЛ: Лингард забил победный «бывшим», Ярмоленко почти воскресил «Вест Хэм», но ветеран команды все испортил.