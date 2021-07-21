Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в карьере игрока

Португалец столкнулся с многими трудностями

Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал Eurosport, как покидал родной дом, когда переходил в лиссабонский «Спортинг»:

«Да, моя семья прощалась со мной. Они были в солнцезащитных очках, однако я видел, как по их щекам катились слезы. Я пошел на посадку в самолет, с этим образом перед глазами. Это был самый тяжелый момент в моей карьере. Я плакал, очевидно. Моя семья осталась на Мадейре, а я уехал».

Игра за португальскую команду стала трамплином для карьеры игрока. Роналду, который тогда еще играл на позиции полузащитника, провел в лиссабонском клубе 6 лет, пока его не заметил «Манчестер Юнайтед», где португалец и стал звездой мирового масштаба.

После Англии форварда ждал мадридский «Реал», где он навсегда вписал свое имя в историю футбола, выиграв там 4 титула Лиги Чемпионов и 4 Золотых мяча.

Сейчас португалец защищает цвета «Ювентуса» и несмотря на все слухи, видимо останется в команде.

Напомним, Диего Симеоне назвал уход Роналду из «Реала» потерей для испанского футбола.