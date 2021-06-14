Роналду поддержал Эриксена: «Оставайся сильным!»
Роналду: «Разговоры об уходе из «Ювентуса» меня не беспокоят»
Форвард не стал делать заявлений о будущем
19:27
Фото: AS
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался Marca, что не знает, где будет играть в следующем сезоне.
«Я играю на высочайшем уровне на протяжении 18 лет. Меня все эти разговоры не беспокоят. Что бы ни случилось, это будет к лучшему.
Останусь я или уйду – сейчас это не самое главное. Я сосредоточен на игре национальной команды».
Накануне, Роналду забил 104-й мяч за сборную Португалии.
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